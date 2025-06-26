Армия РФ нанесла авиационный удар по Херсонщине: есть погибший

Российские войска нанесли авиаудар по селу Таврическое, что в Белозерском районе Херсонской области. В результате атаки погиб местный житель.

Об этом сообщили Херсонская областная военная администрация, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин. Оккупанты сбросили авиабомбы на жилую застройку. Один из жителей получил тяжелые ранения в собственном доме - у него были зафиксированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также обломочное ранение бедра.

Читайте также: РФ ударила баллистикой и шахедами по Киеву: есть разрушения и раненые (фото)

Мужчину оперативно доставили в больницу. Сначала врачи оценивали его состояние как средней тяжести, однако позже стало известно, что он скончался от полученных травм.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил смерть потерпевшего, уточнив, что погибшему было 37 лет.

Напомним, армия РФ атаковала Сумщину дронами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!