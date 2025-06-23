Армия РФ совершила комбинированный удар по Киеву: разрушен подъезд многоэтажки, есть погибшие и раненые (фото, видео)

В ночь на 23 июня Киев и область снова подверглись массированной атаке со стороны России. Враг применил ударные беспилотники и ракеты, включая баллистические.

Об этом сообщили ГСЧС, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в эфире национального марафона новостей. верхние этажи и крыша. Пожар также уничтожил автомобили во дворе. Соседние здания пострадали от взрывной волны – в 25-этажке напротив выбило окна.

Пострадала и станция метро "Святошин", где обломки российской ракеты повредили один из выходов и близлежащую территорию, в том числе остановку общественного транспорта. На месте работали экстренные службы.

В Соломенском районе зафиксированы пожары в бизнес-центре и частном секторе В еще одном офисном помещении продолжалось тушение пожара площадью около 800 квадратных метров. вспыхнул пожар в нежилом здании, а в Голосеевском – огонь охватил бизнес-центр и уничтожил два автомобиля.

В целом, атака оставила следы во многих районах столицы: от Соломенского до Дарницкого, где поврежден частный дом, и Подольского – с выбитыми окнами в многоэтажках. Пострадали также объекты в Святошинском, Голосеевском, Деснянском районах.

В результате удара фиксировались серьезные разрушения и в Киевской области. В Белоцерковском районе возникли пожары в трех частных домах, еще один дом и гостиница были повреждены. площадью 1500 кв.

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В результате повторного обстрела двое спасателей получили ранения. Всего к ликвидации последствий огневой атаки было привлечено более 400 спасателей и более 100 единиц техники.

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели мирного населения. Следователи СБУ документируют очередные доказательства российских преступлений против гражданских.

UPD: Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека в Шевченковском районе.

Напомним, армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами.

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