Армія РФ здійснила комбінований удар по Києву: зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, є загиблі та поранені (фото, відео)

У ніч проти 23 червня Київ і область знову зазнали масованої атаки з боку Росії. Ворог застосував ударні безпілотники та ракети, включаючи балістичні. Унаслідок обстрілу загинули шестеро мешканців столиці, ще 16 людей дістали поранення. В Київській області повідомляється про одного загиблого та сімох травмованих.

Про це повідомили ДСНС, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та мер столиці Віталій Кличко в Telegram, речник ДСНС Світлана Водолага в ефірі національного марафону новин. У столиці серйозних пошкоджень зазнали житлові будинки, офісні приміщення, транспортні засоби та інфраструктура. У Шевченківському районі частково зруйновано п’ятиповерховий будинок, де вогонь охопив верхні поверхи й дах. Пожежа також знищила автомобілі у дворі. Сусідні будівлі постраждали від вибухової хвилі – у 25-поверхівці навпроти повибивало вікна. Саме в цій багатоповерхівці проживає родина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі, звідки рятувальники евакуювали десятьох осіб, серед яких була дитина та вагітна жінка.

Постраждала й станція метро "Святошин", де уламки російської ракети пошкодили один із виходів та прилеглу територію, зокрема зупинку громадського транспорту. На місці працювали екстрені служби. Робота метрополітену не припинилася, однак деякі виходи тимчасово закривали.

У Солом’янському районі зафіксовано пожежі в бізнес-центрі та приватному секторі. У ще одному офісному приміщенні тривало гасіння пожежі площею близько 800 квадратних метрів. Також фіксувалися падіння уламків на відкритих ділянках та займання на території стадіону. У Святошинському районі безпілотники пошкодили житлові квартири та зумовили загоряння автівок. У Подільському районі спалахнула пожежа в нежитловій будівлі, а у Голосіївському – вогонь охопив бізнес-центр і знищив два автомобілі.

Загалом атака залишила сліди у багатьох районах столиці: від Солом’янського до Дарницького, де пошкоджено приватний будинок, і Подільського – з вибитими вікнами в багатоповерхівках. Постраждали також об’єкти в Святошинському, Голосіївському, Деснянському районах.

Унаслідок удару фіксувалися серйозні руйнування й у Київській області. В Білоцерківському районі виникли пожежі в трьох приватних будинках, ще один дім і готель були пошкоджені. У Бучанському районі зафіксовано пошкодження трьох будинків і двох автомобілів. У Білій Церкві рятувальники евакуювали шістьох тяжкохворих пацієнтів із приватної лікарні, розташованої у двоповерховому готелі, де виникла масштабна пожежа площею 1500 кв. м.

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Внаслідок повторного обстрілу двоє рятувальників зазнали поранень. Всього до ліквідації наслідків вогневої атаки було залучено понад 400 рятувальників і понад 100 одиниць техніки.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі мирного населення. Слідчі СБУ документують чергові докази російських злочинів проти цивільних. Остаточна кількість загиблих і поранених уточнюється.

UPD: Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини у Шевченківському районі. Кількість загиблих зросла до 7.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами.

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