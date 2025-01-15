Армия РФ совершила массированную атаку крылатыми ракетами и баллистикой на Украину: взрывы раздавались на Хмельнитчине, Львовщине

Утром 15 января в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Россия запустила ракеты Х-101 из бомбардировщиков ТУ-95МС, а также "Калибры", летевших через Херсонскую область со стороны Черного моря.

Кроме того, фиксировались пуски ракет "Кинжал" и баллистических ракет. Об этом сообщают карта воздушных тревог, воздушные силы, мониторинговые ресурсы.

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Большинство ракет двигались в направлении западных областей Украины. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в 7:19 сообщил в Telegram, что крылатые ракеты зафиксированы над Хмельнитчиной и направляются на запад.

"У вас еще есть время перейти к безопасному месту", - предостерег Козицкий.

После восьми часов воздушную тревогу начали отменять. Воздушные силы объявили отбой опасности ракетного удара.

Информации о последствиях обстрелов пока нет.

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