Армия РФ ударила по Черкасской области: есть попадания по вокзалу, предприятию, повреждены дом и автомобили (фото)
Российская армия совершила ночную атаку дронами на Черкасщину 23 октября. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 6 вражеских беспилотников, однако некоторые атаки были успешными для противника.
В Черкассах повреждено здание автовокзала и административное сооружение частной компании. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.
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Спасатели оперативно потушили возгорание на автовокзале. Также зафиксированы повреждения автомобилей.
В Золотоношском районе фрагменты сбитого дрона повредили кровлю жилого дома. В Уманском районе пострадали частный гараж и несколько транспортных средств.
По информации главы области, в результате атаки никто из людей не пострадал. В настоящее время идет обследование поврежденных объектов и близлежащих территорий.
Напомним, армия России обстреляла частные дома в Сумах.
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