Армія рф вдарила по Черкащині: є влучання по вокзалу, підприємству, пошкоджені будинок та автівки (фото)
Російська армія здійснила нічну атаку дронами на Черкащину 23 жовтня. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 6 ворожих безпілотників, проте деякі атаки були успішними для противника.
У Черкасах пошкоджено будівлю автовокзалу та адміністративну споруду приватної компанії.Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
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Рятувальники оперативно загасили займання на автовокзалі. Також зафіксовані пошкодження автомобілів.
У Золотоніському районі фрагменти збитого дрона пошкодили покрівлю житлового будинку. В Уманському районі постраждали приватний гараж та декілька транспортних засобів.
За інформацією очільника області, внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав. Наразі триває обстеження пошкоджених об'єктів та прилеглих територій.
Нагадаємо, армія рф обстріляла приватні будинки у Сумах.
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