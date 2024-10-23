Армия РФ ударила по Черкасской области: есть попадания по вокзалу, предприятию, повреждены дом и автомобили (фото)

Российская армия совершила ночную атаку дронами на Черкасщину 23 октября. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 6 вражеских беспилотников, однако некоторые атаки были успешными для противника.

В Черкассах повреждено здание автовокзала и административное сооружение частной компании. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Последствия атаки на Черкассы. Источник: Telegram Игорь Табурец

Последствия атаки на Черкассы. Источник: Telegram Игорь Табурец

Последствия атаки на Черкассы. Источник: Telegram Игорь Табурец

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Спасатели оперативно потушили возгорание на автовокзале. Также зафиксированы повреждения автомобилей.

В Золотоношском районе фрагменты сбитого дрона повредили кровлю жилого дома. В Уманском районе пострадали частный гараж и несколько транспортных средств.

По информации главы области, в результате атаки никто из людей не пострадал. В настоящее время идет обследование поврежденных объектов и близлежащих территорий.

Напомним, армия России обстреляла частные дома в Сумах.

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