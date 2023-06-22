Артиллеристы 36-бригады сожгли вражеский танк и ударили по пехоте россиян (видео)

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли удары по 14 районам сосредоточения российских боевиков. Авиация ВСУ атаковала личный состав российской армии и вооружение врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции РЭС и склад боеприпасов.

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В одном из направлений фронта украинские морские пехотинцы из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского с помощью артиллерии сожгли российский танк и отработали по вражеской пехоте. Видео своей работы они опубликовали в Facebook.

"Артиллеристы-самоходцы 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского сожгли российский танк и метко отработали по вражеской пехоте", – говорится в комментарии под видео.

На днях находящиеся на Бахмутском направлении украинские военные захватили вражеские блиндажи и окопы. Третья штурмовая бригада зашла на позиции противника и заняла его окопы для дальнейшего ведения боя.

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