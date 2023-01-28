Артиллеристы ВСУ уничтожили тыловую базу врага в Луганской области: авто с боеприпасами взлетело в воздух (видео)

Аэроразведчики из дрона выследили врага на Луганском направлении. Бойцы дождались, пока оккупанты пополнят свой склад боеприпасов и взорвали его.

Момент взрыва попал на беспилотный объектив. Эти кадры обнародовала Государственная пограничная служба, чьи бойцы воюют в составе ВСУ.

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Отмечается, что операторы дронов зафиксировали в Луганской области вражеский состав. Они дождались, пока враг пополнит его запасы и сообщили об этом артиллеристам.

Точным ударом артиллеристы ликвидировали вражеский состав и взорвали и авто, которым оккупанты подвозили свои запасы.

"Аэроразведка ГНСУ обнаружила вражеский состав на Луганщине. Дождавшись пока оккупанты подвезут туда ресурсы, охранники границы передали координаты артиллеристам ВСУ. Точным ударом тыловая база уничтожена. От детонации боеприпасов в воздух взлетел и автомобиль, транспортировавший груз. Потери противника устанавливаются", – прокомментировали видео в пограничной службе.

Ранее мы писали, что оккупанты 27 января нанесли по Угледару удары тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек".

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