Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые поженятся в 2023 году

Под влиянием энергии ретроградного Меркурия в Тельце 21 апреля, Плутона в Водолее и соединения Солнца с Венерой во Льве эти знаки зодиака могут обрести любовь в 2023 году и почувствовать кардинальные изменения в своей жизни. Им будут благоприятны планеты и звезды.

В 2023 году некоторые знаки зодиака будут благословлены звездами. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые переживут революционные изменения в любви.

Телец

Тельцы, вероятно, скрепят свой союз в холодное время года, если только не захотят уехать далеко на свадьбу под солнцем. Что точно, свадьба будет объявлена в феврале или октябре. Вы ощутите экстаз и решите посвятить себя на долгосрочную перспективу. Когда вы найдете нужный человек, вы захотите официально оформить ваши отношения.

Близнецы

Юпитер в Овне открывает новые перспективы для Близнецов. Если вы чувствуете, что нашли нужного человека, вы сможете двигаться дальше. Май будет вашим месяцем. Прекрасный вечер может вызвать у вас энтузиазм и заставить принять решение о свадьбе.

Дева

Вас ждет год, насыщенный новыми проектами. Новая энергия поселится в ваших отношениях и подвигнет вас поддержать партнера. Хотя у вас есть страхи, любовь заставит вас решиться. Вы уйдете настолько далеко, что примете союз в марте, апреле, мае или октябре. Вы решите соединиться со своим партнером.

Весы

В 2023 году Весы будут очень полноценны в своей любовной жизни. Этот знак любви может просто найти нужного человека. Ваше сердце будет так биться, что оно с нетерпением будет ждать момента, чтобы сказать великое "да". Вы почувствуете, что наконец-то нашли нужного человека, с которым хотите провести остальную жизнь Удачная и эмоциональная свадьба состоится в марте, июне или, возможно, в сентябре.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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