Астрологи назвали самые коварные знаки зодиака: им нельзя доверять ни при каких обстоятельствах

Лгать плохо, но здесь нужно учитывать много нюансов. На одном конце спектра находятся безобидные маленькие выдумки, а на другом конце – злобная ложь.

Чтобы распознать нечестных людей, астрологи рекомендуют обратить внимание на гороскоп. В частности, есть шесть наиболее обманчивых знаков зодиака, от слегка коварных до искусно вводящих в заблуждение.

Козерог

Воздействие Сатурна делает их несколько холодными, отстраненными и эмоционально сдержанными. Они просто скрывают свои чувства, поскольку думают, что другие могут считать это слабыми сторонами. Поэтому они могут продолжать рассказывать друзьям плохие новости, чтобы в конце концов причинить им еще больше боли.

Лев

Львы будут откровенно врать. Они делают это, чтобы кормить собственное эго, но они не стесняются унижать других в процессе. Львы печально известны тем, что распространяют сплетни и наносят удары в спину другим, если это означает, что они станут предметом разговоров по всему городу.

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Водолей

Они совсем не заботятся об общественных нормах и получают удовольствие от того, чтобы шокировать людей своим мнением и проделками. Они редко ощущают вину, когда отказываются от планов лучшей альтернативы или искажают правду, чтобы получить то, что хотят. Чтобы скрыть ложь, они становятся еще обманчивее.

Весы

Они лгут вам и скажут, что вы хотите услышать, чтобы все успокоилось. Они делают фальшивые, поверхностные комплименты и вводят в заблуждение, говоря не то что они действительно думают о вас.

Близнецы

Близнецы являются крупнейшими сплетниками и без проблем рассказывают то, что вы им сказали конфиденциально. Если вы спорите с ними о чем-нибудь, они дадут слишком много ненужных деталей, чтобы намеренно ввести вас в заблуждение.

Скорпион

Они таинственны и могут врать обо всем, везде и в любое время. Скорпион глубок и может заставить вас подумать, что вы знаете его как книгу. Нечестно говоря о своих подлинных чувствах, они считают, что защищают себя.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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