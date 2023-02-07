Астрологи назвали знаки зодиака, которые будут рядом с вами, несмотря ни на что

Лучшая дружба написана на звездах. Если вы чувствуете, что в вашей жизни есть возможность найти ярого друга, который будет стоять рядом с вами в трудных, слабых и скандальных ситуациях, обратите свое внимание на зодиак.

Когда дело доходит до способности к настоящей преданной дружбе, которая просто так не разрывается, некоторые солнечные знаки более благоприятны, чем другие. Астрологи назвали лучших друзей по гороскопу.

Козерог

Люди, рожденные под этим знаком, являются крепкими орешками и склонны представлять себя волками-одиночками. Однако если вам удастся раскрыть Козерога и заставить его впустить вас в жизнь, вы получите безумно преданного спутника на всю жизнь. Если вы решите подружиться с Козерогом, будьте готовы к немного сарказму и некоторому упрямству. Вам никогда не придется задумываться, честны ли они с вами.

Лев

Самолюбование Льва может распространяться вне его самого и достигать других, которых они считают достойными. Однако вам все равно придется проявить свою лояльность, и ожидайте, что Лев время от времени проверит ее. Придется немного поработать, чтобы стать одним из немногих, кто становится приближенным. Эти эгоцентрические персонажи имеют тенденцию собирать друзей как символ статуса, но те, кто переступит этот предел, будут считаться товарищами на длинные расстояния.

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Овен

Этот огненный шар на колесах может иногда вызывать у вас вспышку гнева, но также есть хороший шанс, что он будет направлен на кого-то другого от вашего имени. Их страсть всегда будет заразной, а их советы всегда будут громкими и честными. Лучше всего то, что верность Овна будет нерушима. Это тот человек в вашей жизни, который появляется, чтобы подбодрить вас, даже если он и не подозревает, что вы на самом деле делаете.

Скорпион

Они серьезные, интенсивные и театральные, и ценят свою компанию больше всего. Однако если вам удастся привлечь их внимание с помощью сообразительности или интеллекта, вы просто сможете получить редкое приглашение в их внутренний мир. Как только Скорпион приведет вас в свое логово, он будет также защищать вас и ваши секреты, как и свои собственные.

Телец

Это надежный, верный лучший друг вашей мечты. Тельцы всегда готовы помочь, когда они нужны даже если это означает отмена собственных планов. Телец может похвастаться более высокой эмоциональной способностью, чем другие земные знаки зодиака. Он может оказаться немного цепким, когда почувствует, что образовал с вами настоящую связь.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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