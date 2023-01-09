Астрологи объяснили, какое влияние на знаки зодиака будет иметь Марс в Тельце: Овен – Дева

Марс вошел в знак Близнецов 16 октября в прошлом году, но стал ретроградным 30 октября и вернулся в знак Тельца 13 ноября. Он наконец-то станет ретроградным снова 13 января 2023 года.

Это принесет большие изменения в жизни знаков зодиака. Астрологи рассказали, чего ждать первой половине зодиака, от Овна до Девы.

Овен

Ваша уверенность возрастет, и вы добьетесь успеха в работе. Вы научитесь контролировать свой темперамент и соблюдать метод достижения своих карьерных целей. Проблемы, связанные со здоровьем, уйдут.

Телец

Ваши отношения улучшатся, и вы получите облегчение от текущих проблем. Вы можете вступить в новое партнерство и расширить свою деятельность. Если вы ждете визу или другой важный документ, вы можете его получить.

Близнецы

Вы можете узнать хорошие новости на карьерном и финансовом фронте. Любые незавершенные предложения или платежи будут разблокированы, и ваше финансовое состояние улучшится. Ожидающие оценки, скорее всего, получат благоприятные результаты. Ваш общий уровень энергии повысится.

Рак

Вы добьетесь успеха в любом плане. Это подходящее время для поиска смены работы. Повышение зарплаты укрепит ваше материальное положение. Может произойти воссоединение семьи, если некоторые члены живут в далекой стране.

Лев

Если вы инвестировали в землю, сможете этим воспользоваться. Завершите любую работу, связанную с вашим домом, время благоприятное. Вы можете также планировать приобрести новый автомобиль. Домашняя среда улучшится, и вокруг будет процветание.

Дева

Если вы столкнулись с некоторыми проблемами, связанными с документами или ждете предложения, сейчас самое время разобраться с этим. Есть вероятность короткой поездки, поэтому планируйте ее. Используйте навыки расследования для решения проблем на рабочем месте.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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