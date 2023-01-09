Астрологи объяснили, какое влияние на знаки зодиака будет иметь Марс в Тельце: Весы – Рыбы

Когда такая огненная и кармическая планета, как Марс, находится в Тельце, это замедляет движение Марса. Это придает силы и стабильность нашему подходу. Когда планета ретроградна, ее скорость замедляется.

Это побуждает нас фундаментально смотреть внутрь себя и решать проблемы. Астрологи объяснили, что принесет Марс в Тельце второй половине зодиака, от Весов до Рыб.

Весы

Для тех, кто ищет своего потенциального партнера, скоро прозвучат свадебные колокола. Ваша семейная жизнь будет очень гармоничной, и дома может быть какой-нибудь праздник. У тех, кто занимается бизнесом, увеличится приток денег.

Скорпион

Вы сможете дать отпор всем невзгодам. Начните новую программу фитнеса и дайте энергии потекть вашим телом. Состоится дружеский разговор о вашей будущей роли и должности на работе, которая вас обеспокоит.

Стрелец

Те, кто заинтересован в обучении за границей, обнаружат, что события происходят гладко и увлекательно. Это подходящее время для планирования расширения семьи. Проблемы со здоровьем уйдут из вашей жизни.

Козерог

Появится больше ясности по поводу вашей роли в жизни. На работе вы добьетесь должности, где сможете взять на себя команду, которую давно хотели Семейная атмосфера улучшится, и вы найдете много источников счастья.

Водолей

Все неясности, связанные с вашей текущей планировкой и статусом работы, будут устранены, и вы сможете увидеть четкий путь впереди карьеры. Ваш босс будет полагаться на вас в исполнении обязанностей. Это хорошее время для планирования короткого путешествия.

Рыбы

Любые продолжительные семейные споры будут решены сейчас, и члены семьи станут счастливее. Вы можете планировать инвестировать в новую схему сбережений на длительный срок. Ваши родители поддержат вас в этом, и их советы будут для вас бесценны.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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