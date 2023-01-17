Астрологи предупредили три знака зодиака о неудачах в январе: возможна измена

Несмотря на конец ретроградного Марса, Меркурий продолжает свою ретроградность в Козероге. Это замедление вызовет некоторые трудности в жизни определенных знаков зодиака, которым повезет меньше других.

Некоторые знаки зодиака переживут трудные времена в январе. Они могут почувствовать себя преданными, рассказали астрологи.

Близнецы

Через близкое окружение они смогут пережить достаточно сложный период. Кроме того, на личном уровне Близнецы пострадают в начале 2023 года. Они почувствуют себя преданными и разочарованными людьми, которым больше всего доверяют, и переживут много неприятных событий, травмирующих их в этот период.

Сформирующий их опыт останется на всю жизнь. Этот опыт раскроет силу и способности, до сих пор недооцененные. Их семья и друзья будут страдать от этих проблем, и их отношения уже не будут, как раньше. Они больше не смогут доверять своим близким и будут чувствовать себя изолированными.

Близнецы в отношениях также могут испытывать значительные затруднения. Они будут склонны воспринимать своего партнера как должное, и это приведет к некоторым недоразумениям. Могут возникнуть продолжительные споры, которые приведут к разрыву или даже разводу. Но близнецы должны оставаться уверенными, потому что следующий месяц должен быть более спокойным.

Скорпион

Те, кому они доверяют больше всего, могут предать их, что заставит их стать более избирательными относительно того, кого они хотят впустить в свою жизнь. Они будут чувствовать себя плохо и больше не будут доверять другим.

Это подтолкнет их просмотреть свои границы, чтобы найти новый баланс. Однако им тоже придется научиться говорить "нет" другим. их доброта будет подвергнута испытанию, которое может заставить их вернуться на свой путь.

Скорпионам следует избегать замыкания в себе, поскольку позже им может быть тяжело открыться новым людям. Этот период просто плохое время, и представители этого знака должны суметь двигаться дальше, сосредоточившись на своей работе.

Рак

Они будут более уязвимыми в начале года, особенно после полнолуния в их знаке. Они будут склонны замыкаться в себе и проходить через период депрессивных эпизодов. Чтобы оградить себя от возможных внешних атак, Раки построят психологическую стену.

Уроженцы этого знака будут еще более настороженно относиться к людям и подойти к ним практически невозможно. Даже близкому окружению будет сложно встретиться с ними в этот сложный период. Эта сложная особенность будет мешать им в их личном развитии, поскольку они не смогут построить стабильные и прочные отношения в течение длительного времени.

Из-за страха быть преданными они предпочитают оставаться в одиночестве, чем в плохой компании. Чтобы выбраться из этой негативной спирали, им придется взять это на себя и позаботиться о своем психическом здоровье, обратившись за профессиональной помощью. Это решение могло бы изменить их жизнь навсегда и помочь им забыть эту плохую историю.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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