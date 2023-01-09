Астрологи прогнозируют большое счастье в январе трем знакам зодиака

Благодаря транзиту Венеры в Водолее 2 января представители трех знаков зодиака будут свободолюбивыми и открытыми. Несмотря на ретроградность Марса и Меркурия, они отлично проведут время.

Транзит Венеры в Водолее окажет влияние на знаки зодиака, подтолкнув их к новым знакомствам и выходу из зоны комфорта. Астрологи назвали три знака зодиака, которым повезет больше всего.

Козерог

Венера в Водолее нетрадиционна, поскольку ее эксцентричный подход побуждает мыслить нестандартно и открываться новым знаниям. Венеру привлекают такие темы как эстетика, финансы, удовольствие, романтика или даже отношения. Поэтому представители знака Козерог будут преуспевать своим бизнесом, привлекая новых партнеров. Их профессиональная карьера может развиваться.

В течение месяца января Солнце в Козероге в сопровождении Венеры в Водолее позволит им познакомиться с новыми людьми и найти новых друзей. Во второй половине января Козероги могут осуществить некоторые свои мечты и реализовать большой проект. Январь также раскрыть свой потенциал и вдохнуть новые идеи в профессиональную среду. Им очень повезет, и они переживут минуты счастья со своими близкими.

Водолей

Этот месяц январь является синонимом праздника для Водолеев, празднующих свой день рождения. С ретроградным Марсом в Близнецах 3 января у Водолеев может возникнуть соблазн вернуть бывшего партнера в свою жизнь. В любом случае они будут вынуждены вернуться в прошлое, чтобы проверить определенные неопределенности и принять окончательное решение по старым отношениям, продолжающим их преследовать.

Венера в Водолее подтолкнет их к расширению своей сети и будет стимулировать творческое мышление. Новые возможности могут возникнуть в их профессиональной сфере, что заставит их пересмотреть свой распорядок дня. Водолеи могут выйти из зоны комфорта; необходимый шаг для правильного развития и хорошего прогресса в профессиональной и личной жизни.

Близнецы

Марс в Близнецах даст им энергию, необходимую для реализации всех своих проектов и реализации плана в действие. Будьте осторожны, чтобы в начале года не быть слишком перегруженными работой и подвергнуться стрессу. Эта новая энергия поможет им развивать новые идеи в течение года. На работе они могли получить повышение или получить премию благодаря этому важному участию.

На личном уровне Близнецы должны разобраться в своих отношениях, чтобы найти баланс. Они научатся устанавливать границы, чтобы прислушиваться к своим желаниям и наконец получить удовольствие. Уроженцы этого знака также могут рассмотреть возможность взять время для себя в конце января, чтобы организовать поездку наедине или с друзьями, как награда после недель упорного труда.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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