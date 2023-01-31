Астрологи рассказали, что принесет первая неделя февраля знакам зодиака: Овен – Дева

Первая неделя февраля 2023 года обещает быть насыщенной для знаков зодиака. В то время как некоторые получат пользу от энергии полной Луны в Леве, другим будет трудно выражать свои идеи и улучшать определенные сферы частной жизни.

Планеты выравниваются в первые недели февраля, чтобы обеспечить благоприятный климат для астрологических знаков. Астрологи рассказали, чего ждать от этого периода первой половине зодиака, от Овна до Девы.

Овен

Он будет больше внимания уделять своей профессиональной деятельности и проявит хорошую фантазию для разрешения конфликтов и некоторых бытовых проблем. Неделя также идеальна для того, чтобы остаться дома и поделиться радостью жизни с семьей.

Телец

Этот знак будет креативным во внесении чего-либо нового в работу. Он сможет организовать несколько дел одновременно, что, вероятно, улучшит его положение и роль в компании.

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Близнецы

Знак будет иметь на руках все карты, чтобы исправить определенные ошибки прошлого и иметь хорошее взаимодействие со своим близким окружением. Это тоже неделя обновления, но для этого ему придется больше открыться другим и поделиться с ними своими идеями.

Рак

Раки могут получить ложную информацию, которая может исказить их суждение. Им придется сохранять сознание, чтобы не совершить ошибку или принять радикальное и непропорциональное решение. Звезды советуют доверять правильный выбор только близким людям.

Лев

Лев будет наделен большим ноу-хау и хорошим командным духом. Он будет играть роль лидера и сможет подтянуть людей вокруг себя. Однако иногда он рискует быть разочарованным. Люди не всегда будут иметь такое же видение, как этот решительный знак зодиака.

Дева

Девы ощутят небольшой застой в продвижении своей деятельности. Как следствие этот знак может почувствовать потерю энергии и мотивации. Затем ему придется потратить время, чтобы установить новые приоритеты для достижения своих целей. Дева сможет выбрать другое и выгодное направление для своего бизнеса и финансов.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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