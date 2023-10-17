'Атакмсы' себя показали: Зеленский подтвердил использование американских ракет ВСУ

Украинские военные уже используют американские дальнобойные ракеты ATACMS против российских оккупантов. В частности, ими нанесли удар по аэродромам Бердянска и Луганска.

Предоставление Украине ракет подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. Глава государства поблагодарил всех союзников Украины за помощь и отметил, что сегодня особая благодарность США.

"Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – ATACMS себя показали", – заявил он.

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В свою очередь в сети опубликовали кадры попадания ракет по аэродромам захватчиков во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Добавим, по информации ССО, в результате атаки были уничтожены девять вертолетов россиян, система противовоздушной обороны, склад боеприпасов и не только. Впоследствии издание The Wall Street Journal сообщило, что для атаки украинские военные использовали ракеты ATACMS.

Ранее стало известно о мощном ударе по российской секретной базе в Крыму. Вблизи Джанкоя ракета попала по секретной базе спецназа российского ГРУ. В результате удара погибли 26 оккупантов, ранения получили до 20 российских боевиков.

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