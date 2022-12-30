'Аватар: Путь воды' собрал первый миллиард долларов в прокате за две недели

Новый фильм известного режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" собрал в прокате миллиард долларов за две недели. Фильм стал первым в 2022 году, которому удалось добиться такого результата быстрее всего.

По словам самого Кэмерон, лента должна собрать 2 миллиарда долларов, чтобы окупиться. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что всего три фильма в 2022 году смогли собрать в прокате сумму более миллиарда долларов. Кроме "Аватара", это "Лучший стрелок: Маверик" и "Мир Юрского периода: Доминион".

В свою очередь, аналитики ожидают, что "Аватар: Путь воды" не сможет собрать два миллиарда в прокате, потому что кинотеатры до сих пор имеют низкие показатели посещений на фоне пандемии коронавируса.

Первый "Аватар" вышел в прокат 2009 года. Фильм более 10 лет удерживал первое место в списке кассовых лент всех времен.

Напомним, в фильме Джеймса Кэмерона "Путь воды", которого ждали почти 13 лет, нет ни сюжета, ни ставок, ни серьезных диалогов. Что случилось с этим великим режиссером, пытается разобраться обозреватель Робби Коллин.

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