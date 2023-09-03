Автомеханик с 11-летним стажем рассказал, на каком уровне следует держать уровень топлива в баке автомобиля

Каким должен быть уровень топлива в баке авто, чтобы сэкономить деньги и не навредить машине

Механик с 11-летним стажем раскрыл малоизвестный топливный лайфхак, способный помочь водителям экономить деньги при заправке. Джереми из Gasholes Garage поделился этим полезным советом в своем ролике на YouTube, отмечая важность ухода за топливной системой автомобиля.

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Он посоветовал зрителям удерживать бак авто всегда заполненным хотя бы четвертью, а не ждать, пока он полностью не опустеет. Джереми объяснил, что топливо в баке выполняет больше функций, чем просто питающий двигатель.

"Не используйте топливо в машине до конца. Если вы постоянно это делаете, вы сожжете топливный насос", – предупредил он.

Объясняя этот совет, Джереми указал на то, что топливо в баке фактически служит охладителем для топливного насоса. Если насос работает на пустом баке, он перегревается гораздо сильнее и может выйти из строя быстрее.

Механик рекомендовал держать бак заполненным, по крайней мере, на четверть, насколько это возможно. Если есть четверть бака, и если у вас возникнут проблемы, вы можете просто сесть в машину и уехать.

Однако существует исключение из этого правила – случаи, когда автомобиль будет припаркован на длительный период. В таких случаях рекомендуется слить топливо, особенно для дизельных двигателей, поскольку топливо может взорваться, если оставить его на длительное время без использования.

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