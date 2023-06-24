Азиатская кухня на украинский лад: рецепт спринг-роллов из молодой капусты и курицы
Спринг-роллы обычно готовятся из рисовой бумаги, но в этом рецепте используются листья молодой капусты. Их можно взять в качестве перекуса в дорогу или на природу. Очень вкусное и легкое блюдо.
Ингредиенты:
– Капуста молодая – 1 шт.
– морковь – 1 шт.
– Сельдерей, стебель – 1 шт.
– куриное филе – 1 шт.
– Греческий йогурт – 100 мл
– огурец – 1 шт.
– Лимон, сок – 5 мл
– Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Филе курицы отварите в подсоленной воде. Оставьте охлаждаться и нарежьте тонкой соломкой.
2. Капусту разберите на листья. Хорошо промойте его и положите в ледяную воду. Это сделвает листья хрустящими.
3. Нарежьте морковь, стебель сельдерея и огурец тоненькой соломкой.
4. Соус: смешайте йогурт, лимонный сок и соль.
5. Листья капусты достаньте из воды, смажьте их соусом и выложите морковь, сельдерей, огурец и курицу. Скрутите в роли.
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