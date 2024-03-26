'Азов' показал, как косит пехоту и сжигает технику оккупантов: адское видео

Батальонная тактическая группа 12-й бригады "Азов" сейчас воюет на Кременском направлении у почти превращенного в пепел поселка Терны. Там не утихают российские штурмы, постоянно бьет вражеская авиация и артиллерия.

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"Противник не считается с потерями личного состава, – отчитывается о тамошней обстановке пресс-служба "Азова". – За месяц активных боев, благодаря действиям нашей батальонной тактической группы, только по подтвержденным данным враг потерял:

* 356 – убитыми * 602 – ранеными * 3 – пленными * 9 танков * 18 БМП * 5 БТР * 6 артиллерийских систем * 2 единицы спецтехники * 1 миномет * 2 БПЛА * Большое количество систем связи, РЭБ/РЭР и вспомогательного оборудования"

Видеоотчет "Азова"

Свои боевые достижения "азовцы" проиллюстрировали ярким роликом об уничтожении живой силы и техники врага.

"В отражении вражеских атак задействованы все возможные средства поражения, – отмечают в "Азове". – Эффективнее всего показывают себя FPV-дроны, ударные дроны со сбросами и артиллерия".

Боевые приключения Leopard

Ранее "азовцы" опубликовали интересное видео, как оккупанты пытались украсть танк Leopard и жестоко поплатились за свою наглость.

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