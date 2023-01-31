Батальон "Волат" показал работу бойцов минометного расчета: видео от первого лица

Батальон "Волат" из 120-мм расчета произвел обстрел позиций оккупантов. В это военное формирование входят белорусы, которые стали в защиту Украины от российских захватчиков.

Видео опубликовали в официальном Telegram-канале Полка имени Кастуся Калиновского. Эта белорусская военная часть входит в состав Вооруженных Сил Украины и с 24 войны 2022 года участвует в боях за Киев и всю Украину.

Читайте также: В сети показали эффектное видео ночной работы ракетного комплекса "Точка-У"

"КГБ, ОМОН, Лука – ждите! Это все ждет и вас!", – так бойцы батальона прокомментировали работу бойцов минометного расчета.

Читайте также: Военные летчики показали запуск ракет по позициям врага - зрелищное видео

Напомним, что военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз по развитию войны в Украине. По его мнению, в скором времени у кафиров не останется сил и боеприпасов.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Украине нужно отвоевать оккупированный Россией Крым до лета. При этом он сомневается, что российский диктатор попытается вернуть полуостров решится применить ядерное оружие.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!