Военные летчики показали запуск ракет по позициям врага: зрелищное видео

12 отдельная бригада армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко показала один боевой и рабочий день. На видео попал запуск ракет по враждебным позициям.

Об этом рассказали на Facebook-странице бригады. На ролике можно заметить, что военные летчики выпустили с десяток ракет с вертолета.

Читайте также: Военные показали работу украинского РСЗО на Бахмутском направлении (видео)

"Так работает наша армейская авиация. Видео одного из рабочих дней наших ребят!" – говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также: Военные показали видео, как готовят снайперов для уничтожения оккупантов

Напомним, что эксперт Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк сделал предположение о дате нового вторжения россии. По его словам, это может произойти в ближайшие дни.

Издание Bloomberg со ссылкой на людей, близких президенту России, сообщило, что Россия может повторить большое наступление уже в феврале-марте этого года.

В то же время польский генерал спрогнозировал один из сценариев предполагаемого наступления кафиров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!