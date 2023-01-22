Бейонсе вернулась на сцену в хрустальном платье украинского бренда (видео)

Американская певица в стиле R&B, 41-летняя Бейонсе, впервые вышла на сцену после перерыва. Артистка выступила на открытии отельного комплекса Atlantis The Royal в Дубае.

Как сообщают СМИ, на сцену закрытой вечеринки Бейонсе вышла в первый раз за 4 года. Отмечалось, что за свое выступление певица могла получить гонорар в сумме 24 млн. долларов.

Фотографии и видео были опубликованы в аккаунтах Instagram.

Стало известно, что для одного из эффектных появлений на сцене Бейонсе появилось в наряде от украинского бренда Frolov.

Это короткое кутюрное платье розового цвета по форме, напоминающей кристалл. На руках у певицы были полупрозрачные перчатки и леггинсы.

Также известная певица использовала в своем образе украшения от ювелирного дома Messika.

О своем платье тоже написали создатели бренда в соцсети.

В своей публикации они назвали певица королевой и подчеркнул, что наряд относится к коллекции Frolovheart.

Под публикацией дизайнера одежды свои комментарии оставляли украинцы. Они поздравляли создателей с успехом и гордились такими талантами.

Во время выступления певица также надела красное платье от ливанского мастера Nicolas Jebran и экстравагантный наряд с перьями от Atelier Zuhra.

Что известно о Бейонсе

Это американская певица в стиле R'n'B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.

Стала известна в конце 1990-х годов, когда была солисткой женской R&B-группы Destiny's Child.

После раскола группы выпускала альбомы, оказываясь на верхних строчках хит-парада.

В 2021 году была признана самой титулованной артисткой в ​​истории "Грэмми". За десятилетие своей творческой карьеры она получила 28 наград Американской национальной академии искусства и науки звукозаписи (NARAS).

Седьмой студийный альбом Бейонсе называется Renaissance, его она представила летом этого года.

Певица замужем за американским рэпером Jay-Z, музыканты расписалась в 2008 году. У пары трое детей.

Напомним, что ранее известный актер Шон Пен тоже обратился к украинским брендам. Во время своего визита в Киев его заметили в украинской обуви "Днепровский Букин".

Также платье от украинского бренда во время своего выступления надела красавица Виктория Апанасенко. В ней она представляла страну на "Мисс Вселенная 2023".

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