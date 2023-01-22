Бейонсе вернулась на сцену в хрустальном платье украинского бренда (видео)
Американская певица в стиле R&B, 41-летняя Бейонсе, впервые вышла на сцену после перерыва. Артистка выступила на открытии отельного комплекса Atlantis The Royal в Дубае.
Как сообщают СМИ, на сцену закрытой вечеринки Бейонсе вышла в первый раз за 4 года. Отмечалось, что за свое выступление певица могла получить гонорар в сумме 24 млн. долларов.
Фотографии и видео были опубликованы в аккаунтах Instagram.
Стало известно, что для одного из эффектных появлений на сцене Бейонсе появилось в наряде от украинского бренда Frolov.
Это короткое кутюрное платье розового цвета по форме, напоминающей кристалл. На руках у певицы были полупрозрачные перчатки и леггинсы.
Также известная певица использовала в своем образе украшения от ювелирного дома Messika.
О своем платье тоже написали создатели бренда в соцсети.
В своей публикации они назвали певица королевой и подчеркнул, что наряд относится к коллекции Frolovheart.
Под публикацией дизайнера одежды свои комментарии оставляли украинцы. Они поздравляли создателей с успехом и гордились такими талантами.
Во время выступления певица также надела красное платье от ливанского мастера Nicolas Jebran и экстравагантный наряд с перьями от Atelier Zuhra.
Что известно о Бейонсе
Это американская певица в стиле R'n'B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.
Стала известна в конце 1990-х годов, когда была солисткой женской R&B-группы Destiny's Child.
После раскола группы выпускала альбомы, оказываясь на верхних строчках хит-парада.
В 2021 году была признана самой титулованной артисткой в истории "Грэмми". За десятилетие своей творческой карьеры она получила 28 наград Американской национальной академии искусства и науки звукозаписи (NARAS).
Седьмой студийный альбом Бейонсе называется Renaissance, его она представила летом этого года.
Певица замужем за американским рэпером Jay-Z, музыканты расписалась в 2008 году. У пары трое детей.
Напомним, что ранее известный актер Шон Пен тоже обратился к украинским брендам. Во время своего визита в Киев его заметили в украинской обуви "Днепровский Букин".
Также платье от украинского бренда во время своего выступления надела красавица Виктория Апанасенко. В ней она представляла страну на "Мисс Вселенная 2023".
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