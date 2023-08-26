'Белые волки' из СБУ уничтожили третий российский танковый полк (видео)

Спецназовцы Службы безопасности Украины, воюющие в составе Центра специальных операций "А" с начала полномасштабного российского вторжение, уже уничтожили 216 танков оккупантов.

Как сообщили в СБУ, подразделение Центра спецопераций "А" СБУ "Белый волк" уничтожило уже третий российский танковый полк.

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В Службе безопасности показали видео, как наши защитники ликвидировали вражескую технику:

"Учитывая, что штатная численность танкового полка армии РФ составляет 94 единицы, то наши ребята уже "закрыли" на своем счету 2 полка и настойчиво добивают третий", — прокомментировали в ведомстве это видео.

Напомним, во время боев на Донецком направлении бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко устроили "ночную охоту" на военную технику российских боевиков.

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