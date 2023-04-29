'Белые Волки' показали эффективное уничтожение опорных пунктов россиян и их военной техники (видео)

Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины, воюющие в подразделении "Белый волк", только в апреле этого года уничтожили 21 враждебную цель. Кадрами своей работы они поделились в соцсетях.

В частности, спецназовцы ликвидировали четыре танка российских боевиков, среди которых Т-90 и Т-72. Также были уничтожены до десятка боевых машин пехоты русской армии и их БТР.

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"Белые волки" также ликвидировали три опорных пункта врага. Вместе с тем уничтожен и другой военный транспорт российских интервентов: многоцелевой плавающий бронетранспортер, легкий бронированный многоцелевой транспортер-тягач (МТБЛ или мотолыга), грузовик "Урал".

"Работаем дальше до полной Победы", – добавили наши воины.

Напомним, ранее украинские военные эффектно уничтожили вражескую БМП на Бахмутском направлении. Ликвидацией военной техники врага занимались бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады.

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