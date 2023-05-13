Без добавления муки: рецепт полезных оладий за 30 минут
Без добавления муки: рецепт полезных оладий за 30 минут
Пышные, мягкие и вкусные оладьи без муки – отличный вариант для завтрака, который не повредит фигуре.
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 2 ст. л. сахара;
– щепотка соли;
– 250 мл кефира любой жирности;
– 250 гр. манной крупы;
– 1 ч. л. соды;
– масло для жарки.
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Способ приготовления:
1. Смешайте 2 яйца, сахар, щепотку соли и кефир. Добавьте манку, перемешайте и оставьте на 30 минут.
2. Добавьте соду и перемешайте.
3. Нагрейте сковороду, налейте на нее растительное масло и выкладывайте тесто ложкой. Обжаривайте с обеих сторон золотистости.
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