Без додавання борошна: рецепт корисних оладок за 30 хвилин

Пишні, м’які та смачні оладки без борошна – чудовий варіант для сніданку, який не зашкодить фігурі.

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 2 ст. л. цукру;

– дрібка солі;

– 250 мл кефіру будь-якої жирності;

– 250 гр. манної крупи;

– 1 ч. л. соди;

– олія для смаження.

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Спосіб приготування:

1. Змішайте 2 яйця, цукор, дрібку солі та кефір. Додайте манку, перемішайте та залиште на 30 хвилин.

2. Додайте соду та перемішайте.

3. Нагрійте сковорідку, налийте на неї олію та викладайте тісто ложкою. Обсмажуйте з обох боків що золотистості.

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