Без додавання борошна: рецепт корисних оладок за 30 хвилин
Пишні, м’які та смачні оладки без борошна – чудовий варіант для сніданку, який не зашкодить фігурі.
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 2 ст. л. цукру;
– дрібка солі;
– 250 мл кефіру будь-якої жирності;
– 250 гр. манної крупи;
– 1 ч. л. соди;
– олія для смаження.
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Спосіб приготування:
1. Змішайте 2 яйця, цукор, дрібку солі та кефір. Додайте манку, перемішайте та залиште на 30 хвилин.
2. Додайте соду та перемішайте.
3. Нагрійте сковорідку, налийте на неї олію та викладайте тісто ложкою. Обсмажуйте з обох боків що золотистості.
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