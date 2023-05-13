Без добавления муки: рецепт полезных оладий за 30 минут

Пышные, мягкие и вкусные оладьи без муки – отличный вариант для завтрака, который не повредит фигуре.

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 2 ст. л. сахара;

– щепотка соли;

– 250 мл кефира любой жирности;

– 250 гр. манной крупы;

– 1 ч. л. соды;

– масло для жарки.

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Способ приготовления:

1. Смешайте 2 яйца, сахар, щепотку соли и кефир. Добавьте манку, перемешайте и оставьте на 30 минут.

2. Добавьте соду и перемешайте.

3. Нагрейте сковороду, налейте на нее растительное масло и выкладывайте тесто ложкой. Обжаривайте с обеих сторон золотистости.

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