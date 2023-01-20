Без танков, но с существенным пакетом помощи: что получит Украина по итогам 'Рамштайна-8'

В Германии на авиационной базе "Рамштайн" состоялось восьмое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины по оказанию военной помощи. Во время него была согласована передача ряда военной техники.

Об этом сообщили министр обороны США Ллойд Остин и глава КНШ генерал Марк Милли во время пресс-конференции.

В частности, США согласовали передачу:

8 систем противовоздушной обороны Avenger;

боеприпасы для NASAMS;

53 бронемашин типа MRAP;

350 бронемашин HMMWV;

90 бронетранспортеров Stryker;

59 БМП Bradley.

Кроме этого, сообщили о передаче оружия и военной помощи от других стран, в частности:

ПВО от Франции, Германии и Великобритании, в частности, батарея ЗРК Patriot от Германии;

ракеты для Patriot, пусковые установки и обучение от Нидерландов;

покупка Канадой ЗРК NASAMS и снарядов к ней;

танки Challenger 2 от Великобритании;

БМП CV90 и САУ Archer от Швеции;

19 гаубиц от Дании;

больше вертолетов, ПЖРК Stinger и другого оборудования от Латвии;

большой пакет помощи от Эстонии, в который входят 155-мм снаряды для гаубиц и не только.

В то же время в ближайшее время Украина не получит американские танки Abrams. Также передачу танков отменила Германия.

Впрочем, в процессе обсуждения стало известно, что Германия не возражает против передачи Польшей танков Leopard 2 Украине, а Чехия и Словакия готовы передать Украине 30 своих танков Leopard 2. В свою очередь, Великобритания готова поставить Украине дальнобойные ракеты класса ATACMS.

Отметим, что во время заседания президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи и призвал участников ускориться с военной помощью. Он добавил, что Украина нуждается в танках, системах ПВО, артиллерии и самолетах.

Напомним, ранее в сети показали, что способны БМП CV90, которые Швеция передаст Украине в количестве до 50 единиц.

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