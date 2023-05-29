Биолог рассказал как избавиться от домашней моли: простые советы

Моли являются не только неприятными, но и вредными насекомыми, которые могут распространять инфекции и наносить вред продуктам и одежде. Пренебрегать их присутствием не стоит, потому что это может привести к серьезным проблемам. Но что делать, если моли завелись?

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Эксперты биологи рекомендуют начать с поиска гнезда моли. Если вы замечаете, что продукты заражены молью, лучше выбросить их. Но если еда еще не заражена, вы можете поместить ее в морозильную камеру на две недели. Такая процедура поможет уничтожить яйца и личинки моли, предотвращая их дальнейшее размножение.

Если вам не удается найти гнездо моли, вы можете использовать камфорный спирт. Увлажните бумажные салфетки в этом растворе и разложите их в местах, где, вероятно, находится моль. Стоит отметить, что эти насекомые не терпят запаха камфоры и будут пытаться покинуть помещение.

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