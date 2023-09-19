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"Бісова ковінька", "гаспидові діти": удельная украинская брань, чтобы заменить российские маты

Былим Елена

'Бісова ковінька', 'гаспидові діти': удельная украинская брань, чтобы заменить российские маты

Ругательные слова присутствуют в каждом языке мира. Не включением и украинский язык. Однако у нас в стране больше прижилась российская брань.

Как ругаться на украинском, сообщает "Освіторія". Издание ссылается на "Словарь нецензурной лексики" автора Леси Ставицкой.

Она заметила, что русские мат носят ярко выраженный генитальный и сексоцентрический характер. А вот украинские матерные слова "анального направления" и часто связаны с актом дефекации, чем похожи на европейские аналоги.

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Среди таких слов и выражений:  гімно, гімно собаче, срака, гімнюк, засранець, насеру його матері, поцілуй собаку в сраку, щоб ти всрався.

Когда человек хочет оскорбить оппонента, употребляются следующие бранные выражения:

  • А щоб в тебе пір'я в роті поросло.
  • Трясця твоїй матері.
  • А щоб тобі чорне було.
  • А щоби твоя срака по шву розійшлася.
  • А щоб тобі заціпило.
  • А щоб вам пусто було.
  • А бодай тебе чорти вхопили.
  • А щоб тебе муха вбрикнула.
  • Щоб тобі курка на ногу наступила.

Лайка, характеризующая негативно оппонента:

  • Бісова ковінька.
  • Дурний тебе піп хрестив (нерозумна людина).
  • Бісова душа.
  • Підлої матері син.
  • Підлого стерва робота.
  • Гімно нероздушене.
  • Морда — хоч пацюків бий.
  • Вайло.
  • Виродок.
  • Плюгавий.
  • Злидень.
  • Лайдак.
  • Наволоч.
  • Одоробло.
  • Пришелепкуватий.
  • Шмаркач.

Постоянные бранные выражения и их объяснение:

  • Не плети гівно дівці в коси! – говорити нісенітниці.
  • Сказав, як у воду перднув! – сказати дурницю.
  • Пішов за море срати! - довго не приходити.
  • Сере-меле-їсть! – робити декілька справ одночасно.
  • Срали-мазали – робити як-небудь.
  • А там того шумовиння, як на сраці ластовиння – інформувати без конкретики.
  • Чого ти сидиш, як срака в гостях? – бути надто тихим і непомітним.
  • Одною сракою на два базари – робити кілька справ одночасно.

Кстати, выражение "отху*рить" (устрашение половым актом) на украинском звучит как "відфайдолити".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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