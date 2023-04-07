Благовещение 2023: лучшие поздравления со светлым праздником и картинки

7 апреля христиане восточного обряда празднуют Благовещение. Этот праздник относится к великим двенадцатым в Православной Церкви.

В этот день отмечают явление Деве Марии Архангела Гавриила, что сообщил ей чудесное известие – она станет матерью Иисуса. В народе говорят, что с хорошим известием приходит и начало настоящей весны.

В этот день принято желать своим друзьям, близким и родным мира, благоденствия, достатка и благополучия.

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Поздравления на Благовещение:

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы в вашей жизни были только добрые известия, только счастливые дни, только искренние чувства. Пусть этот праздник принесет вам благодать Божию!

С Благовещением! Желаю тебе здоровья, счастья, благополучия, успехов во всем. Пусть счастливо будет твое сердце и да Пресвятая Богородица укроет тебя от злых бед.

Поздравляю вас с праздником! Сегодня, на Благовещение, хочется пожелать только хорошего и доброго: пусть настроение будет отличное, пусть рядом с вами будут близкие и родные люди, пусть исполняются все желания, а жизнь дает приятные сюрпризы!

Мы хотим вас поздравить с Благовещением, этим святым праздником! Поздравляем! Вместе прославим этот святой день, о котором нельзя забывать, и подарим ближнему доброе слово!

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть на твоей душе будет спокойно, а сердце счастливо. Я хочу, чтобы на тебя взошла Божья благодать и чтобы в твоей жизни все было хорошо!

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Поздравляю вас с Благовещением! От души хочу пожелать вам в этот чудесный божественный праздник крепкого здоровья, прекрасного настроения, безграничных чудес и невероятных радостных событий в жизни! Пусть родные и близкие всегда будут рядом с вами!

В день Благовещения Пресвятой Богородицы, отвергши все дурные мысли и сомнения, мы все желаем друг другу счастья! И вам, друзья, от всего сердца, искренне, желаем любви, крепкого здоровья и удачи!

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Со светлым праздником Благовещения! Да будет спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь и чувства к близким. Желаю, чтобы в твоей жизни все было гладко и все твои планы реализовывались с Божьей помощью!

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Примите от меня поздравление с Благовещением! Сегодня хочется от всего сердца пожелать добра и исполнения желаний! Пусть жизнь будет настолько яркой, насколько можно себе представить, пусть веселье не перестает жить в вашем сердце, а хорошие поступки возвращаются сторицей!

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С Благовещением Пресвятой Богородицы! Что пожелать в этот святой день? Конечно, самое главное – не болеть и не терять веры. Знай, где бы ты ни был, Господь никогда не оставит тебя!

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Я желаю вам добра и светлых помыслов, счастья и удачи! Чтобы любовь жила в твоем сердце, а на душе было спокойствие. Всех благ!

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Поздравляю всех православных с самым светлым праздником, Благовещением Пресвятой Богородицы. Желаю, чтобы каждый в этот день обрел солнце над своей головой и доброту в своей душе. Пусть сердца наполнятся любовью и светом!

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