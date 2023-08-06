Блогер объяснил, как на украинском правильно сказать: 'Зе-Се-У' или 'Зе-Эс-У'

Правильное прочтение аббревиатур может вызвать трудности. В частности, украинцы часто не знают, как правильно читать сокращение Вооруженных Сил Украины.

Об этом рассказал блогер Андрей Шимановский. Видео с объяснением он обнародовал на своей странице в Facebook.

По его словам, если посреди аббревиатуры есть громкий звук, то читаем как одно слово. Вроде "ФОП", "ТОВ" и т.д.

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"Если посередине согласный звук, читаем по букве: "ЗеЭнО". Соответственно – "ЗеЭсУ", – отметил Шимановский.

В то же время блогер отметил исключения из этого правила. Такие аббревиатуры, как СМИ и США, читаются как одно слово.

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