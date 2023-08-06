Блогер пояснив, як українською правильно сказати: "Зе-Се-У" чи "Зе-Ес-У"
Правильне прочитання абревіатур може викликати труднощі. Зокрема, українці часто не знають, як правильно читати скорочення Збройних сил України.
Про це розповів блогер Андрій Шимановський. Відео з поясненням він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, якщо посередині абревіатури є голосний звук, то читаємо, як одне слово. На кшталт "ФОП", "ТОВ" тощо.
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"Якщо посередині приголосний звук, читаємо по букві: "ЗеЕнО". Відповідно – "ЗеЕсУ", – зазначив Шимановський.
Водночас блогер наголосив на виключеннях з цього правила. Такі абревіатури як ЗМІ та США читаються як одне слово.
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