Блогер объяснил, как на украинском правильно сказать: "Зе-Се-У" или "Зе-Эс-У"
Правильное прочтение аббревиатур может вызвать трудности. В частности, украинцы часто не знают, как правильно читать сокращение Вооруженных Сил Украины.
Об этом рассказал блогер Андрей Шимановский. Видео с объяснением он обнародовал на своей странице в Facebook.
По его словам, если посреди аббревиатуры есть громкий звук, то читаем как одно слово. Вроде "ФОП", "ТОВ" и т.д.
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"Если посередине согласный звук, читаем по букве: "ЗеЭнО". Соответственно – "ЗеЭсУ", – отметил Шимановский.
В то же время блогер отметил исключения из этого правила. Такие аббревиатуры, как СМИ и США, читаются как одно слово.
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