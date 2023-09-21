Бобка, гачи и шорц: Интересные украинские диалектизмы, означающие одежду

Украинский язык всегда славился своим разнообразием и колоритностью. Именно благодаря диалектам мы можем открыть для себя множество интересных слов и выражений, описывающих разные предметы одежды.

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Эти необычные и колоритные диалектизмы отражают многообразие языкового наследия Украины, пишет vogue.ua. Они напоминают нам о том, как богат и интересен украинский язык, а также о разнообразии одежды, используемой в разных регионах страны. В этой статье мы представим двенадцать необычных модных терминов, используемых в разных регионах Украины.

"Бобка" - это спортивная куртка на застежке. Это слово может быть особенно популярным в западной части Украины. "Камізелька" - это разновидность верхней одежды без воротника и рукавов, которую надевают под пиджак или другую верхнюю одежду. Этот термин может быть известным в центральных регионах Украины. "Гачі" - это мужские штаны, которые состоят из двух отдельных частей: нижней, облегающей ногу, и верхней, которая крепится на талии с помощью шнурка. Это слово может употребляться в западных регионах Украины. "Шорц" - это полосатая яркая шершавая юбка. Похоже, это слово может быть популярным в южных частях страны. "Кептар" - это меховой жилет с разнообразным декоративным оформлением. Выражение "кептар" может быть известным в Карпатах. "Гуня" - это прямая верхняя одежда из длинноворсовой самодельной ткани с фальшивыми рукавами. Это слово может быть употребляемым в центральных регионах Украины. "Кобеняк" - это длинная и широкая мужская верхняя одежда с капюшоном. Термин "кобеняк" может быть популярным в восточных областях Украины. "Виступці" - это домашние туфли. Это слово может быть употребляемым в разных регионах Украины. "Каптур" - это головной убор. Термин "каптур" может быть популярным в южных областях Украины. "Черес" - это широкий кожаный пояс. Слово "черес" может быть употребляемым в западной части Украины. "Мешти" - это официальная, праздничная обувь. Термин "мешти" может быть популярным в западной части Украины. "Лейбик" - это верхняя одежда без рукавов. Слово "лейбик" может быть употребляемым в разных регионах Украины.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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