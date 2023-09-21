Бобка, гачі та шорц: Цікаві українські діалектизми, що означають одяг

Українська мова завжди славилася своєю різноманітністю та колоритністю. Саме завдяки діалектам ми можемо відкрити для себе безліч цікавих слів та виразів, які описують різні предмети одягу.

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Ці незвичні та колоритні діалектизми відображають різноманіття мовної спадщини України, пише vogue.ua. Вони нагадують нам про те, як багата та цікава українська мова, а також про різноманітність одягу, який використовується в різних регіонах країни. У цій статті ми представимо дванадцять незвичних модних термінів, які використовуються в різних регіонах України.

"Бобка" - це спортивна куртка на застібці. Це слово може бути особливо популярним в західній частині України. "Камізелька" - це різновид верхнього одягу без коміра та рукавів, який надівають під піджак чи інший верхній одяг. Цей вираз може бути відомий в центральних регіонах України. "Гачі" - це чоловічі штани, які складаються з двох окремих частин: нижньої, яка обтягує ногу, та верхньої, яка кріпиться на талії за допомогою мотузочка. Цей термін може бути вживатися в західних регіонах України. "Шорц" - це смугаста яскрава вовняна спідниця. Схоже, що це слово може бути популярним в південних частинах країни. "Кептар" - це хутряна безрукавка з різноманітним декоративним оформленням. Вираз "кептар" може бути відомим в карпатських регіонах. "Гуня" - це прямий верхній одяг з довговорсого саморобного сукна з фальшивими рукавами. Це слово може бути вживаним в центральних регіонах України. "Кобеняк" - це довгий і широкий чоловічий верхній одяг з відлогою. Термін "кобеняк" може бути популярним в східних областях України. "Виступці" - це хатні туфлі. Це слово може бути вживаним в різних регіонах України. "Каптур" - це головний убір. Термін "каптур" може бути популярним в південних областях України. "Черес" - це широкий шкіряний пояс. Слово "черес" може бути вживаним в заходній частині України. "Мешти" - це офіційне, святкове взуття. Термін "мешти" може бути популярним в заходній частині України. "Лейбик" - це верхній одяг без рукавів. Слово "лейбик" може бути вживаним в різних регіонах України.

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