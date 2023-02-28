Боец из 79 ОДШБр возле Марьинки во время одного боя с Javelin ликвидировал 5 танков и 3 БМП врага (видео)

Во время боев у Марьинки Донецкой области украинский десантник из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева отразил атаку россиян на позиции собратьев. Он с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin ликвидировал 5 танков и 3 БМП врага.

Как сообщается на странице 79 ОДШБр в Фейсбуке, "в одном бою десантник 79 уничтожил восемь единиц бронетехники противника". Бойцы показали работу своего собрата на видео.

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"Противник прибег к массированному штурму украинских позиций, с использованием более десятка единиц бронетехники. По замыслу врага, такое количество боевых бронированных машин должно было прорвать оборону маруновых беретов, чтобы зайти защитникам Марьинки с фланга. Впрочем, помехой российским оккупантам стало мужество и военная сноровка десантников. Умело применяя маневр и постоянно меняя огневые позиции, военнослужащий противотанкового резерва с помощью американского противотанкового комплекса Джавелин уничтожил восемь единиц бронетехники, среди которых было шесть танков и две БМП противника", — рассказали в 79 ОДШБр.

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Отмечается, что артиллерия бригады "довершила дело" собратья, нанеся мощное огневое поражение пехоте противника.

"Кроме того, точный огонь из стрелкового оружия, которым десантники встретили противника, не оставил им никаких шансов на успех. Понеся серьезные казни в живой силе и технике враг вынужден был отступить", – говорится в сообщении.

Между тем в Минобороны Украины сообщили, что десантник 79 ОДШБр уничтожил 5 танков и 3 БМП врага.

Также отмечается, что во время боя всего было ликвидировано 5 танков и 7 БМП противника.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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