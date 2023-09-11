Бойцы 101 бригады FPV-дроном взорвали наблюдательный комплекс окупантов 'Муром-П'

Бойцы 101-й отдельной бригады Территориальной обороны Закарпатья с помощью FPV-дрона уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П". Его цена может достигать 10 миллионов рублей.

На Facebook-странице бригады опубликовано видео ликвидации наблюдательного пункта оккупантов.

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"Эта война, война - технологий и дронов. FPV-дрон в действии! У россиян минус комплекс автономного мобильного видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П". Это результат работы разведывательной роты 101 обр Закарпатской бригады. Разведчики обнаружили российский комплекс разведки и коптером", – говорится в описании к видео.

Комплекс автономного мобильного видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П" предназначен для автономного ведения круглосуточного дистанционного видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, происков, периметров и путей передвижения к объектам.

россияне используют "Муром-П" для охраны периметров военных баз, аэродромов, складов и других важных объектов. Также с его помощью оккупанты ведут наблюдение за ситуацией на боевых позициях.

Ранее на Запорожском направлении фронта бойцам из подразделения Khorne Group удалось "задвохсотить" сразу две российские самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С".

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