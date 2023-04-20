Бойцы 23-го батальона показали ночную охоту на оккупантов (видео)

Украинские военные на разных участках фронта используют снайперов для уничтожения оккупантов. В частности, "охотой" занимались бойцы 23-го Отдельного стрелкового батальона.

Ликвидация противников происходила в ночное время. Видео опубликовали на Telegram-канале "Оперативний ЗСУ".

"Удачная ночная охота 23 ОСБ", – говорится в сообщении.

Читайте также: Украинские штурмовики уничтожили десяток оккупантов на Бахмутском направлении

На видео можно увидеть, как снайпер с помощью тепловизора наносит меткие удары по позициям российских войск с беспилотников. На ликвидацию врага понадобилось четыре выстрела.

Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр, заявила о том, что контрнаступательные действия войск уже начались.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !