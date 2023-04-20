Бійці 23-го батальйону показали нічне полювання на окупантів (відео)

Українські військові на різних ділянках фронту використовують снайперів для знищення окупантів. Зокрема, "полюванням" займалися бійці 23-го Окремого стрілецького батальйону.

Ліквідація ворогів відбувалася у нічний час. Відео опублікували на Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Вдале нічне полювання 23 ОСБ", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як снайпер за допомогою тепловізору завдає влучних ударів по позиціях російських військ з безпілотників. На ліквідацію ворога знадобилося чотири постріли.

Відео дня

Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України, Ганна Маляр, заявила про те, що контрнаступальні дії військ вже почалися.

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