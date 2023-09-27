Бойцы 26-й бригады мощно уничтожили вражескую гаубицу Д-30 (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику на разных участках фронта. В частности, в боях участвуют бойцы 26 ОАБр.

В одном из направлений защитники Украины уничтожили вражескую гаубицу Д-30. Об этом сообщили в телеграмм-канале Центра стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

"На одном из направлений бойцы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожили вражескую пушку Д-30", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили расположение вражеской пушки. На следующих кадрах видны последствия точного попадания, из-за которого произошел мощный взрыв.

Точное время и место уничтожения российской гаубицы Д-30 не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в Херсонской области ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

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