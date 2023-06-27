Бойцы 28-й ОМБр зачистили позиции врага в районе Курдюмовки, ликвидировав до 35 оккупантов. Карта (видео)

Украинские бойцы из 28-й Отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода в Донецкой области разгромили позицию россиян, которые обустраивали ее более месяца. Это произошло в районе Курдюмовки.

Кадры разгрома оккупантов опубликованы в Фейсбуке 28 ОМБр. Отмечается, что в результате боя разгромлен вражеский батальон: 35 "двухсотых", 40 россиян скрылись, есть несколько пленных.

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"1-й механизированный батальон 28-й ОМБр провел успешный штурм позиций оккупантов в районе Курдюмовки. В результате боя вражеский батальон был разгромлен - до 35 ликвидированных, 40 сбежало, несколько оккупантов сдались в плен. Это важный успех, поскольку наш которую враг готовил месяцами. И это - результат долгого, титанического труда, тренировок и слаживания", — прокомментировали это видео наши защитники.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о значительных успехах Сил обороны на Таврическом направлении. По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в сутки выполнили до тысячи огневых задач.

Были уничтожены почти четыре роты россиян и 15 единиц военной техники противника.

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