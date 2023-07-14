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Бойцы 30 ОМБр атаковали пехоту врага, собиравшуюся на штурм (взрывные кадры)

Былим Елена

Бойцы 30 ОМБр атаковали пехоту врага, собиравшуюся на штурм (взрывные кадры)

Бойцы из 30 бригады накрыли группу врага, который должен был штурмовать позиции ВСУ. Они выследили оккупантов из дронов и помогли "исчезнуть" благодаря артиллерии.

Видео, как наши защитники уничтожают врага, опубликовал генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Телеграм-канале.

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По его словам, значительная группа российских боевиков собиралась идти на штурм, однако врага заметили аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

"Аэроразведчики 30 ОМБр еще ночью их обнаружили и скорректировали огонь артиллерии 225 отдельного батальона. Точными ударами были уничтожены боеприпасы оккупантов, часть пехоты погибла, а некоторые россияне разбежались", — сообщил Сырский.

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении. Военнослужащие с помощью беспилотников обнаружили и нанесли удары по позициям оккупантов. В частности, гранатами атаковали окопы и военную технику россиян, после чего последняя взорвалась.

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