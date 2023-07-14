Бойцы 30 ОМБр атаковали пехоту врага, собиравшуюся на штурм (взрывные кадры)

Бойцы из 30 бригады накрыли группу врага, который должен был штурмовать позиции ВСУ. Они выследили оккупантов из дронов и помогли "исчезнуть" благодаря артиллерии.

Видео, как наши защитники уничтожают врага, опубликовал генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Телеграм-канале.

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По его словам, значительная группа российских боевиков собиралась идти на штурм, однако врага заметили аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

"Аэроразведчики 30 ОМБр еще ночью их обнаружили и скорректировали огонь артиллерии 225 отдельного батальона. Точными ударами были уничтожены боеприпасы оккупантов, часть пехоты погибла, а некоторые россияне разбежались", — сообщил Сырский.

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении. Военнослужащие с помощью беспилотников обнаружили и нанесли удары по позициям оккупантов. В частности, гранатами атаковали окопы и военную технику россиян, после чего последняя взорвалась.

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