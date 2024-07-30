Бойцы 46 бригады разнесли вдребезги российский танк-сарай с допзащитой по всему полю (эпические кадры)

Украинские десантники из 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ продолжают успешно уничтожать вражескую технику на Донбассе. Благодаря мастерству и отваге наших защитников, российские оккупанты понесут значительные потери.

Во время очередного штурма украинских позиций десантники 46-й бригады обезвредили три танка и две боевые машины пехоты противника. Благодаря точному огню операторов противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов, вражеская бронетехника была полностью уничтожена.

Читайте также: Черные запорожцы отразили масштабное наступление россиян на Кураховском направлении (эффектное видео)

"Передвижение по путям и полям украинского Донбасса становится для российских оккупантов дорогой в один конец", — отмечают в бригаде. "Наши воины не дают врагу ни малейшего шанса, уничтожая его технику и живую силу".

Танк оккупантов горит в поле. Источник: Скриншот с видео oaembr46 Танк оккупантов горит в поле. Источник: Скриншот с видео oaembr46

Танк оккупантов горит в поле. Источник: Скриншот с видео oaembr46 Танк оккупантов горит в поле. Источник: Скриншот с видео oaembr46

Напомним, на днях украинские пограничники на Харьковском направлении дроном поразили пушку-гаубицу оккупантов. FPV-дрон пограничников повредил российскую 122-мм пушку-гаубицу "Д-30".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!