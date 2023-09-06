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Бойцы 47 бригады устроили "огненное шоу" оккупантам на Мелитопольском направлении (видео)

Былим Елена

Бойцы 47 бригады устроили 'огненное шоу' оккупантам на Мелитопольском направлении (видео)

На Мелитопольском направлении фронта бойцы 47-й отдельной механизированной бригады с помощью FPV-дронов уничтожили российский танк и боевую машину десанта. Момент попадания во вражескую технику попал на видео.

На странице 47 ОМБр в Facebook показали кадры, как беспилотник атаковал танк и БМП врага.

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"Воины 47 отдельной механизированной бригады уничтожили российский танк и боевую машину десанта. На видео можете видеть, как работает рота ударных БпЛА с помощью дронов-камикадзе на Мелитопольском направлении", — прокомментировали это видео бойцы 47-й.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. Так, на Бахмутском направлении 22-я ОМБр уничтожила из расчета БМ-21 "Град" пехоту противника.

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