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Війна в Україні

Бійці 47 бригади влаштували "вогняне шоу" окупантам на Мелітопольському напрямку (відео)

Билім Олена

Бійці 47 бригади влаштували 'вогняне шоу' окупантам на Мелітопольському напрямку (відео)

На Мелітопольському напрямку фронту бійці 47-ї окремої механізованої бригади за допомогою FPV-дрон знищили російський танк та бойову машину десанту. Момент влучання у ворожу техніку потрапив на відео. 

На сторінці 47 ОМБр у Фейсбуці показали кадри, як безпілотник атакував танк та БМП ворога.

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"Воїни 47 окремої механізованої бригади знищили російський танк та бойову машину десанту. На відео можете бачити, як працює рота ударних БпЛА за допомогою дронів-камікадзе на Мелітопольському напрямку", – прокоментували це відео бійці 47-ї.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.

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