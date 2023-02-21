Бойцы из 36 ОБМП показали кадры 'демилитаризации' оккупантов в Донецкой области

Украинские бойцы выследили и ликвидировали оккупантов Донецкой области. Также была уничтожена военная техника россиян.

Кадрами своей работы поделились бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Фейсбуке. Бойцы провели успешную "демилитаризацию" врага.

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Работу по ликвидации захватчиков бойцы 36 ОБМП проводили совместно с собратьями из 503 Отдельного батальона морской пехоты.

"Экипажи БПЛА морских пехотинцев искусно демилитаризируют российских оккупантов в Донецкой области", — прокомментировали они это видео.

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